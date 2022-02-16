Фрегаты НАТО попытались вести разведку кораблей России в Средиземном море

Фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение, пояснил собеседник.

Учения Военно-морского флота (ВМФ) России проходят в восточной части Средиземного моря. Всего в них принимают участие более 15 боевых кораблей, в том числе ракетные крейсеры «Варяг» и «Маршал Устинов», фрегаты «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Григорович», а также большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц», «Вице-адмирал Кулаков» и суда обеспечения. Для участия в учениях в Сирию также были переброшены российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3.