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69-я параллель

Назначен исполняющий обязанности директора Корпорации развития Дальнего Востока

Исполняющим обязанности директора КРДВ стал Николай Запрягаев

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Исполняющим обязанности директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) стал Николай Запрягаев. Об этом рассказали в пресс-службе Минвостокразвития, передает в среду, 16 февраля, ТАСС.

До назначения он курировал вопросы резидентской политики, проектного управления, взаимодействия с федеральными и региональными органами власти, институтами развития.

8 февраля стало известно о смерти бывшего главы КРДВ Игоря Носова. Ему было 43 года. Причиной смерти стал инсульт, после чего глава компании попал в реанимацию без сознания.

Игорь Носов был замгубернатора Нижегородской области в период с 2018 по 2020 год, до этого — генеральным директором АО «Особая экономическая зона «Иннополис». Кроме того, он принимал участие в «школе губернаторов» — так называлась программа подготовки кадрового резерва администрации президента и РАНХиГС. Также Носов занимал руководящие должности в правительстве Москвы и Татарстана.

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Анна Щербакова
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