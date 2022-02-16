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В Таиланде объявили о смене официального названия столицы

Столица Таиланда Бангкок получит название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

Фото: Shutterstock

Королевский ученый совет Таиланда объявил о смене официального иностранного названия столицы страны с Бангкока на Крунг-Тхеп-Маха-Накхон, что в переводе означает Святопрестольный великий град. Об этом сообщает ТАСС.

Совет обновил в словаре международных географических названий написание стран, территорий, административных зон и столиц. Подчеркивается, что новое название будет принято после проверки специальным комитетом. При этом старое наименование столицы также можно использовать. Оно будет указываться в скобках рядом с основным.

Английское наименование Бангкок стало официальным названием столицы Таиланда в ноябре 2001 года. До этого времени официальное название на тайском языке всегда звучало как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

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Анжелика Бережная
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