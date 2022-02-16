В Госдуме прокомментировали заявления о вторжении России на Украину

Заявления о якобы вторжении России на Украину смешно читать. Такой комментарий дал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик и назвал подобные заявления абсурдными, пишут «Известия».

По словам депутата, «конспирологи» из США и Евросоюза устанавливают даты вторжения, а потом сами меняют их и придумывают причины того, почему вторжение не состоялось. «Может, потому что Россия его не планировала?» — задался вопросом парламентарий.

Он добавил, что подобные заявления Россия упорно игнорирует, потому что это «не так интересно и захватывающе». Гораздо увлекательнее, по мнению Белика, запускать трансляцию с киевского майдана в ожидании, что «Россия вот-вот нападет», как это сделало агентство Reuters.

Европа и США, отмечает Белик, заигрались в игру, которую сами придумали. Теперь они стараются привязать действительность к своим фантазиям, но получается у них нелепо и глупо, заключил депутат.

Ранее агентство Reuters запустило прямую трансляцию из Киева под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса». В ночь на 16 февраля во время трансляции прозвучал гимн СССР, а позже в стриме появилось объявление о продаже гаража с телефоном российского посольства, после чего трансляция была прервана.

Ранее западные СМИ сообщали, что в ночь на 16 февраля Россия может начать военное вторжение на территорию Украины. Москва называла подобные заявления истерикой.

16 февраля служба внешней разведки Эстонии поменяла дату вторжения Вооруженных сил России на Украину. По их данным, российская армия может приступить к «полномасштабной операции против Украины» со второй половины февраля. В ведомстве добавили, что война на Украине «не представляет непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО».