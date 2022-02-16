Стрим Reuters с Майдана прервали после объявления о продаже гаража

В стриме агентства Reuters под названием «Взгляд на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» появилось объявление о продаже гаража с телефоном российского посольства. После этого трансляция прервалась, передает УНИАН.

Днем 16 февраля неизвестные подняли в небо дрон, который завис на уровне камеры. К нему было прикреплено объявление: «Продам гараж на Соломе — 0442440961».

Данный номер телефона в настоящее время не обсуживается, пишет УНИАН. В открытых источниках он указан как телефон российского посольства в Киеве.

В ночь на 16 февраля во время трансляции Reuters с видом на майдана Независимости прозвучал гимн СССР. В агентстве предположили, что его включил кто-то из постояльцев отеля «Украина», на балконе которого установлена камера.

Ранее западные СМИ сообщали, что в ночь на 16 февраля Россия может начать военное вторжение на территорию Украины. Москва называла подобные заявления истерикой.