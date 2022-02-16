В России пообещали соразмерный ответ при вторжении Украины в ДНР и ЛНР

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в беседе с «Парламентской газетой» заявила, что Россия не бросит своих граждан в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Матвиенко пообещала, что в случае вторжения ВС Украины в ДНР и ЛНР ответ Москвы будет соразмерен масштабам агрессии и возникшей военно-политической обстановки.

«В непризнанных республиках живут многие тысячи российских граждан. Очевидно, что в случае вторжения вооруженных сил Украины мы их в беде не бросим, в обиду не дадим. Сделаем все необходимое, чтобы защитить», — сказала она.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев не будет силой забирать Донецкую и Луганскую область из-за опасения массовой гибели населения, заявил

