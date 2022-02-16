Стали известны подробности о родителях найденных в Москве истощенных детей

Родители мальчиков-близнецов, которых нашли голодными в заваленной мусором квартире на востоке Москвы, воспитывали десятерых детей. Такие подробности стали известны РЕН ТВ.

По данным телеканала, все дети жили в жутких условиях, из-за чего восьмерых из них до инцидента забрали органы опеки.

Отца и мать ранее лишали родительских прав, на данный момент они находятся на допросе.

Ранее сосед семьи, в квартире которого обнаружили восьмимесячных мальчиков, рассказал, что родители не пьют и нормально общаются со своими детьми. Мать никогда не кричала на близнецов, сообщил он.

О том, что в квартире на улице Плеханова нашли двух голодных восьмимесячных детей, стало известно в среду, 16 февраля. В момент обнаружения близнецов их родители находились в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетних в тяжелом состоянии доставили в больницу.