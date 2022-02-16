Кремль ответил на вопрос о возможном обращении Путина к американцам по Украине

Президент России Владимир Путин не собирается по примеру американского коллеги Джо Байдена выступать с обращением к миру и американцам, поскольку это неразумно. Так на вопрос о возможном обращении главы государства ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 16 февраля, приводит «Интерфакс».

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что имеет в виду пояснения Москвы «почему Россия не нападает на Украину». На реплику представителей СМИ, не целесообразно ли ответное обращение Путина к гражданам США, Песков в шутливой форме отреагировал: «О чем — с призывом не нападать на Канаду?»

Он отметил также, что Путин постоянно разъясняет всему миру и весьма исчерпывающе излагает позицию российской стороны.

«А объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее информационно фактически требуют США и европейские столицы, наверное, было бы неразумно», — добавил официальный представитель Кремля.

Ранее 16 февраля стало известно, что Джо Байден обратился к россиянам, призвав не бояться США, НАТО или Украины. Он также сказал, что Москва сосредоточила на границах с Украиной более 150 тысяч военных. По его словам, вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними странами и их общую историю.

