Россиян предупредили о новой финансовой пирамиде

Южнокорейский проект KOK Play является новой финансовой пирамидой, об это говорится в сообщении Роскачества (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В ведомстве указали, что тексты на сайтах проекта KOK Play больше похожи на машинный перевод, чем на русскую речь. Однако, пользователей это не останавливает, и они доверяют им свои деньги в надежде на легкий заработок. KOK Play предлагает большой пассивный доход при сравнительно низком пороге инвестирования (во что именно, понять сложно, на сайте используется ряд терминов, связанных с криптовалютой). Минимальный взнос для новых участников составляет 100 долларов (и 300 долларов, чтобы получить реферальные бонусы).

Их начисляют за привод в пирамиду друзей, также используются для привлечения внимания дополнительные сервисы, например, доступ к фильмам и играм. Согласно многочисленным отзывам обманутых клиентов, ни внесенные деньги, ни якобы заработанные проценты не получается вывести, предупреждают эксперты Сама организация включена в черный список Центробанка как финансовая пирамида.

Роскачество рекомендует всегда проверять наличие организаций такого рода в реестре ЦБ и предварительно искать отзывы о них в интернете.

Ранее россиянам назвали три признака финансовой пирамиды: обещание заоблачной, колоссальной доходности по сравнению с банковскими вкладами, сверхактивное привлечение участников и всевозможные бонусы за привлечение друзей.