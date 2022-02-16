Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиян предупредили о новой финансовой пирамиде

Финансовая пирамида KOK Play обманывает клиентов, предлагая большой пассивный доход

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Южнокорейский проект KOK Play является новой финансовой пирамидой, об это говорится в сообщении Роскачества (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В ведомстве указали, что тексты на сайтах проекта KOK Play больше похожи на машинный перевод, чем на русскую речь. Однако, пользователей это не останавливает, и они доверяют им свои деньги в надежде на легкий заработок. KOK Play предлагает большой пассивный доход при сравнительно низком пороге инвестирования (во что именно, понять сложно, на сайте используется ряд терминов, связанных с криптовалютой). Минимальный взнос для новых участников составляет 100 долларов (и 300 долларов, чтобы получить реферальные бонусы).

Материалы по теме:
«Это была сильнейшая пирамида» Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
«Это была сильнейшая пирамида»Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей. Его не поймали до сих пор
23 января
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря

Их начисляют за привод в пирамиду друзей, также используются для привлечения внимания дополнительные сервисы, например, доступ к фильмам и играм. Согласно многочисленным отзывам обманутых клиентов, ни внесенные деньги, ни якобы заработанные проценты не получается вывести, предупреждают эксперты Сама организация включена в черный список Центробанка как финансовая пирамида.

Роскачество рекомендует всегда проверять наличие организаций такого рода в реестре ЦБ и предварительно искать отзывы о них в интернете.

Ранее россиянам назвали три признака финансовой пирамиды: обещание заоблачной, колоссальной доходности по сравнению с банковскими вкладами, сверхактивное привлечение участников и всевозможные бонусы за привлечение друзей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для улучшения работы сердца
Шведские СМИ оценили боеготовность российской армии
Россиян предупредили о новой финансовой пирамиде
Названо условие участия Валиевой в показательных выступлениях на Олимпиаде-2022
Побывавшая в Италии россиянка рассказала о странных пищевых привычках итальянцев
МОК назвал приоритетом безопасность Валиевой при рассмотрении дела о допинге
В Госдуме предложили ввести учет домашних собак
Политтехнолог объяснил стратегию штаба Тихановской на референдуме в Белоруссии
Биотопливо из кукурузы оказалось страшнее бензина
Посол России в Италии назвал дурной инерцией санкции Запада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.