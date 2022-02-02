Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам назвали три признака финансовой пирамиды

Экономист Грибов назвал заоблачную доходность основным признаком финансовой пирамиды

Фото: Shutterstock

Существует три основных признака финансовой пирамиды, на которые следует обращать внимание, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Первый признак — это обещание заоблачной, колоссальной доходности по сравнению с банковскими вкладами. Второй признак — это сверхактивное привлечение участников, поделился экономист. Третий признак — это всевозможные бонусы за привлечение друзей, родственников и кого-то еще.

Материалы по теме:
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря
Брат основателя империи Max Factor был легендой преступного мира. Как он создавал пирамиды и обманул британскую корону?
Брат основателя империи Max Factor был легендой преступного мира.Как он создавал пирамиды и обманул британскую корону?
10 января

Если человек уже попался в финансовую пирамиду, выйти из нее и вернуть деньги практически невозможно, отметил Грибов, однако такая вероятность есть. «Если это не финальная стадия финансовой пирамиды, то можно попытаться каким-то образом вернуть свои средства, некоторым участникам такое удается. В остальном надежда остается только на правоохранительные органы и финансовые регуляторы», — поделился экономист.

Ранее в аэропорту Волгограда были задержаны две женщины, которых подозревают в создании финансовой пирамиды и мошенничестве на 100 миллионов рублей. Сотрудники полиции получили более 200 заявлений от потерпевших. Они отдавали компании от 1 до 8,5 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Глава Роспотребнадзора оценила вероятность введения локдауна в России
В Госдуме попросили определить самые эффективные экспресс-тесты на коронавирус
Россиянка побывала в самой опасной стране мира и назвала способ избежать проблем
Трамп раскритиковал Байдена из-за ситуации вокруг Украины
В Совфеде оценили встречу «погрязших в распрях» Зеленского и Джонсона
В Москве обнаружили кровавого снеговика
Девушка с 14-м размером груди пожаловалась на постоянные проблемы из-за бюста
Россиянам назвали три признака финансовой пирамиды
Инфекционист оценил защиту привитых от нового варианта омикрона
Мясников развеял самый популярный миф о витамине C
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.