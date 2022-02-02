Россиянам назвали три признака финансовой пирамиды

Существует три основных признака финансовой пирамиды, на которые следует обращать внимание, рассказал «Ленте.ру» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

Первый признак — это обещание заоблачной, колоссальной доходности по сравнению с банковскими вкладами. Второй признак — это сверхактивное привлечение участников, поделился экономист. Третий признак — это всевозможные бонусы за привлечение друзей, родственников и кого-то еще.

Если человек уже попался в финансовую пирамиду, выйти из нее и вернуть деньги практически невозможно, отметил Грибов, однако такая вероятность есть. «Если это не финальная стадия финансовой пирамиды, то можно попытаться каким-то образом вернуть свои средства, некоторым участникам такое удается. В остальном надежда остается только на правоохранительные органы и финансовые регуляторы», — поделился экономист.

Ранее в аэропорту Волгограда были задержаны две женщины, которых подозревают в создании финансовой пирамиды и мошенничестве на 100 миллионов рублей. Сотрудники полиции получили более 200 заявлений от потерпевших. Они отдавали компании от 1 до 8,5 миллиона рублей.