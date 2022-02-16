В Госдуме заявили о необходимости поднять зарплату военным священникам

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил о необходимости поднять зарплату военным священникам. Он заявил об этом РИА Новости.

Также он призвал оказывать помощь многодетным семьям военных священников, например, в случае потери кормильца.

Депутат отметил, что сейчас в армии России около 200 военных священников, благодаря работе которых число верующих военнослужащих увеличивается. Положение о военном духовенстве Русской православной церкви (РПЦ) в России выделяет штатных и внештатных военных священнослужителей, пояснил Гаврилов.

«Штатные священники занимают должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Уровень оклада для данной должности установлен в соответствии с приказом министра обороны... в размере 13 770 рублей. Согласно приказу министерства обороны, помощнику командира по работе с верующими военнослужащими полагается оклад в размере 13 770 рублей и ежемесячная выплата в размере 100 процентов от оклада "за сложность, напряженность и специальный режим работы"», — уточнил депутат.

По его словам, Епархии также могут поощрять военных священников в соответствии с решением епархиального архиерея епархии, на территории которой находится воинское или правоохранительное формирование.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал ядерное оружие «замечательным изобретением». Он посчитал правильной практику его освящения Русской православной церковью. «Мы просто благодарны Господу Богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем ракеты как наших защитников», — сказал священник.