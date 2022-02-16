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Псаки дала прогноз по новому контакту Байдена с Путиным

Псаки заявила, что США продолжат активную дипломатическую работу с РФ на высоком уровне

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут продолжать активную дипломатическую работу с Россией на высоком уровне, однако прогнозов по новому контакту президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока нет. Ее слова приводит ТАСС.

«Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к [какому-либо] альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, и это их выбор», — подчеркнула представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что Джо Байден 15 февраля выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с Россией. Выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 по московскому).

Марина Совина
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