Посол России в Италии назвал дурной инерцией санкции Запада

Посол России в Италии Сергей Разов заявил, что антироссийские санкции Запада приобрели дурную инерцию. Своим мнением он поделился в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«После событий на Украине с 2013 года санкции, которые ЕС и США вводят в отношении России, приобрели дурную инерцию. Нет никакой причинно-следственной связи между тем, что происходит на Украине или вокруг нее, и теми санкциями, которые вводятся, на наш взгляд, беспредметно», — заявил он.

Разов также ответил на вопрос о падении поставок газа на Апеннины в январе. Он напомнил об обещании президента России Владимира Путина итальянскому лидеру Марио Драги увеличить их объемы при необходимости. Дипломат пояснил, что конкретные объемы поставок зависят от договоренностей между итальянским оператором Eni и российским «Газпром-экспортом».

Ранее президент США Джо Байден раскрыл последствия возможных антироссийских санкций, которые страны Запада грозятся ввести в случае вторжения России на Украину. «Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере», — заявил Байден, отметив, что санкции против России отразятся и на самих Соединенных Штатах.