Специалист по самообороне раскрыл способ не стать жертвой изнасилования

Специалист по самообороне, глава организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев в интервью РИА Новости раскрыл девушкам и женщинам способ не стать жертвой изнасилования. Прежде всего он советует изучить различные приемы с тренером, а в стрессовых ситуациях эффективнее всего царапаться, драться и кусаться.

«Девушка в стрессовом состоянии должна включить свое женское нутро, и она сразу вспомнит, что у нее есть шпильки, ногти, есть истошный голос, крик, и то, что она, чем больше царапается, орет, бьет каблуками по ногам, тем насильник больше видит, что тут простыми методами не обойтись. Они в этих случаях отступают», — рассказал эксперт.

Кроме того, он напомнил о мерах предосторожности: продумывать каждый свой шаг, не находиться в обществе маргинальных личностей, не входить в лифт с посторонними людьми, в том числе с женщинами.

Также Ванеев обратил внимание, что, несмотря на существование определенных технических средств самообороны (шокеров, газовых баллончиков) самое главное — решимость человека.

«Преступник боится решительных людей, смело смотрящих в глаза. Вы должны, когда выходите из метро, не опускать глаза в землю и быстро-быстро куда-то укромно идти. Вы должны поднять голову, посмотреть, кто вокруг вас, не идет ли кто за вами, внимательно смотреть на подозрительных людей, запоминая их. Они обычно этого боятся», — призвал Ванеев.

Ранее федеральный судья в отставке Сергей Пашин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что в России нет безопасных способов самообороны. «Единственный вариант спасти себя и близких и не оказаться на скамье подсудимых — оказать сопротивление так, чтобы не причинить вреда нападающему», — пояснил он.