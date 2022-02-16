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Шведские СМИ оценили боеготовность российской армии

Svenska Dagbladet: российская армия достигла максимальной за десятилетия боеготовности

Фото: Вадим Гришанкин / РИА Новости

Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. К такому выводу, основываясь на опросе экспертов, пришло шведское издание Svenska Dagbladet.

«Сейчас Россия в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — говорится в публикации.

На данный момент у России в высшей степени функциональная армия, способная проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Страна, отмечается в статье, строит не только авианосцы, а еще и вооружения следующего поколения — например, противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Она начала далеко идущее сотрудничество с Китаем, чтобы разрабатывать и производить новое оружие, а также проводить совместные военные учения.

Марина Совина
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