Шведские СМИ оценили боеготовность российской армии

Россия создала самые мощные в Европе вооруженные силы. К такому выводу, основываясь на опросе экспертов, пришло шведское издание Svenska Dagbladet.

«Сейчас Россия в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала», — говорится в публикации.

На данный момент у России в высшей степени функциональная армия, способная проводить операции в том числе и очень далеко от собственных границ. Страна, отмечается в статье, строит не только авианосцы, а еще и вооружения следующего поколения — например, противоспутниковое и сверхзвуковое оружие. Она начала далеко идущее сотрудничество с Китаем, чтобы разрабатывать и производить новое оружие, а также проводить совместные военные учения.