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Захарова раскритиковала идею введения Дня единения на Украине

Представитель МИД РФ Захарова призвала Киев отметить «день тишины» вместо Дня единения

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала идею введения Дня единения на Украине и призвала официальный Киев отметить «день тишины» или День всепрощения. Об этом она заявила во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова напомнила, что в результате невыполнения Минских договоренностей конфликт в Донбассе продолжается. «В центре Европы, в самом центре, за последние несколько лет появились детские кладбища. Это дети, которые погибли в ходе боевых действий и обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины или подорвались на минах и так далее. Это только те, которые погибли! А сколько детей пострадало и стало инвалидами?», — сказала Захарова.

Исходя из этого, считает представитель МИД России, Киеву нужно проводить не День единения, а День всепрощения или «день тишины», чтобы иметь возможность подумать о «том ужасе, в который они превратили страну».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Своим указом он поручил поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, исполнять государственный гимн и проводить мероприятия, направленные на «единение Украины».

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Алиса Реброва
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