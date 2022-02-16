Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала идею введения Дня единения на Украине и призвала официальный Киев отметить «день тишины» или День всепрощения. Об этом она заявила во время брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Захарова напомнила, что в результате невыполнения Минских договоренностей конфликт в Донбассе продолжается. «В центре Европы, в самом центре, за последние несколько лет появились детские кладбища. Это дети, которые погибли в ходе боевых действий и обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины или подорвались на минах и так далее. Это только те, которые погибли! А сколько детей пострадало и стало инвалидами?», — сказала Захарова.

Исходя из этого, считает представитель МИД России, Киеву нужно проводить не День единения, а День всепрощения или «день тишины», чтобы иметь возможность подумать о «том ужасе, в который они превратили страну».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Своим указом он поручил поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, исполнять государственный гимн и проводить мероприятия, направленные на «единение Украины».