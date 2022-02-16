В Минфине заговорили о перевозке платежек в чемоданах в случае западных санкций

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия подготовлена к жесткому сценарию санкций Запада против России, таких как отключение банков от SWIFT или запрет на долларовые трансакции, пишет РБК. У правительства есть план, как защитить деньги россиян от последствий возможных ограничений, и все обязательства перед валютными вкладчиками будут выполнены, пообещал он.

Силуанов подчеркнул, что отключение российских банков от SWIFT «откладывается», «здравый смысл побеждает», если верить тому, что говорят западные СМИ. Однако даже если эта мера будет реализована, у России есть и другие пути передачи финансовой информации — например, Система передачи финансовых сообщений (СПФС), телетайп или «возить платежки в чемоданах (утрирую)», добавил министр. Санкции США и ЕС будут «неприятны, но не смертельны» для российской экономики и финансовой системы.

Силуанов добавил, что у российские банки накопили достаточный объем валютной наличности, чтобы выдержать ограничения. «Понятно, что мы обеспечим все депозиты, все расчеты с нашими вкладчиками, в том числе валютными, в этих банках. Для этого у нас достаточно валютной ликвидности, валютных резервов», — подчеркнул министр финансов.

Министр финансов заявил, Россия создала «финансовый щит» в виде больших золотовалютных резервов, низкого долга, бюджетного профицита и устойчивого бюджетного правила. Силуанов отметил, что у страны есть возможность выходить на рынок евробондов в валюте, отличной от долларов, и Минфин может ей воспользоваться воспользуется, как только текущая геополитическая обстановка разрядится. Если санкции Запада коснутся экспорта, в том числе энергоресурсов, Россия будет переориентироваться на другие рынки.

