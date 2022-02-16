Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

51-летняя модель Maxim раскрыла свой секретный способ борьбы со старением

51-летняя модель Maxim Джина Стюарт призвала спать без одежды для сохранения молодости

Фото: @ginastewartofficial

Многодетная австралийка, которая выглядит намного моложе своего возраста, раскрыла секрет своего подтянутого тела. На ее рекомендации обратили внимание журналисты Daily Star.

51-летняя Джина Стюарт (Gina Stewart), которая числится в списке 100 самых сексуальных моделей по версии журнала Maxim, регулярно публикует на своей странице в Instagram снимки в откровенных нарядах. На одном из них женщина позирует без нижнего белья, прикрывая оголенные части тела одеялом. В подписи к публикации она раскрыла способ борьбы со старением.

По ее словам, сон без одежды помогает сохранить молодость и здоровье на длительный срок, поскольку он улучшает кровообращение, что благоприятно влияет на сердце и мышцы. «Качественный сон увеличивает выброс гормона роста и мелатонина, которые обладают омолаживающими свойствами. Эти гормоны необходимы для крепких ногтей и здоровой чистой кожи, поэтому, если вы хотите выглядеть потрясающе, оголяйтесь!» — призвала Стюарт.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля

Героиня материала также заверила, что сон нагишом минимизирует стресс и благоприятно влияет на ментальное состояние. Подписчики оценили рекомендации модели в комментариях. «Абсолютно великолепно», «Я тоже согласна с этими советами», «Люблю спать без одежды», «Выглядишь потрясающе!» — высказывались они.

В декабре 2021 года Джина Стюарт рассказала, что ежедневно пьет имбирную воду. По ее словам, она помогает ускорить метаболизм и способствует похудению.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Пресс-секретарь Ельцина раскрыл истоки фразы «президент работает с документами»
В Москве задержали политолога Соловья
Москвичи назвали сумму для достойной жизни на пенсии
Опубликовано первое фото российского Ту-22М3 с новой ракетой
Китай похвастался беспилотниками на Олимпийских играх
Зеленский ужесточил санкции против Шария и «Страны.ua»
51-летняя модель Maxim раскрыла свой секретный способ борьбы со старением
У готовых к испытанию вакцины «Спутник М» детей обнаружили антитела к COVID-19
Победивший коронавирус 100-летний мужчина раскрыл неожиданный секрет долголетия
Вассерман объяснил публикации западных СМИ о вторжении России на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.