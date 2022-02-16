51-летняя модель Maxim раскрыла свой секретный способ борьбы со старением
Многодетная австралийка, которая выглядит намного моложе своего возраста, раскрыла секрет своего подтянутого тела. На ее рекомендации обратили внимание журналисты Daily Star.
51-летняя Джина Стюарт (Gina Stewart), которая числится в списке 100 самых сексуальных моделей по версии журнала Maxim, регулярно публикует на своей странице в Instagram снимки в откровенных нарядах. На одном из них женщина позирует без нижнего белья, прикрывая оголенные части тела одеялом. В подписи к публикации она раскрыла способ борьбы со старением.
По ее словам, сон без одежды помогает сохранить молодость и здоровье на длительный срок, поскольку он улучшает кровообращение, что благоприятно влияет на сердце и мышцы. «Качественный сон увеличивает выброс гормона роста и мелатонина, которые обладают омолаживающими свойствами. Эти гормоны необходимы для крепких ногтей и здоровой чистой кожи, поэтому, если вы хотите выглядеть потрясающе, оголяйтесь!» — призвала Стюарт.
Героиня материала также заверила, что сон нагишом минимизирует стресс и благоприятно влияет на ментальное состояние. Подписчики оценили рекомендации модели в комментариях. «Абсолютно великолепно», «Я тоже согласна с этими советами», «Люблю спать без одежды», «Выглядишь потрясающе!» — высказывались они.
В декабре 2021 года Джина Стюарт рассказала, что ежедневно пьет имбирную воду. По ее словам, она помогает ускорить метаболизм и способствует похудению.