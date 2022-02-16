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Желание поспать днем назвали признаком смертельно опасного заболевания

Врач-сомнолог София Черкасова предупредила о смертельной угрозе сонливости днем

Фото: Shutterstock

Врач-сомнолог и кандидат медицинских наук София Черкасова назвала желание поспать днем признаком смертельно опасного заболевания — синдрома обструктивного апноэ сна. Ее слова приводит «Москва 24».

Черкасова отметила, что апноэ сна не дает человеку выспаться, поэтому его мучает сонливость. «Периодически у человека во время сна происходят остановки дыхания. Каждая из них завершается микропробуждением мозга, чтобы организм мог эту остановку пережить», — объяснила она. Врач добавила, что такие микропробуждения могут происходить сотни раз за ночь. Они лишают человека полноценного сна, во время которого происходит восстановление тела и психики.

Сомнолог предупредила, что в случае отсутствия лечения апноэ может стать смертельно опасным. По ее словам, эта болезнь в пять раз повышает риск инфарктов и инсультов, а также в шесть раз повышает вероятность ДТП из-за засыпания за рулем. Также апноэ провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и повышает угрозу смерти во сне.

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Черкасова добавила, что тяга ко сну может свидетельствовать и о менее опасных для жизни заболеваниях. Например, о депрессивных состояниях, недостатке витаминов и микроэлементов и заболеваниях щитовидной железы с пониженной выработкой гормонов. Для выяснения точной причины недостатка сна она рекомендует обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что американский эксперт по сну Нарван Амини предложил несколько простых, но эффективных способов для борьбы с храпом. Страдающим от храпа Амини советует прибегнуть к миофункциональной терапии, которая развивает мышцы гортани.

Евгения Черкасова
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