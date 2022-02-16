В НАТО не увидели признаков деэскалации на российско-украинской границе

Североатлантический альянс пока не видит признаков деэскалации конфликта вокруг Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

При этом, по заявлению генсека альянса, со стороны Кремля поступают сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию напряженности. При этом он заявил, что НАТО продолжит «обличать агрессивные планы России», чтобы не позволить Москве напасть на Украину. Однако российская сторона не раз говорила об отсутствии подобных планов.

К тому же Столтенберг не смог дать точную оценку количеству российских сил на украинских границах. «Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тысяч военных, но их число росло все последние недели», — заявил генсек НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предрек реакцию России на ответ НАТО по гарантиям безопасности. Он заявил на пресс-конференции, что ответ альянса не устроит Москву. Он добавил, что ответ альянса предлагает продолжение диалога, несмотря на различия во мнениях.