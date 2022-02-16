Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В НАТО не увидели признаков деэскалации на российско-украинской границе

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что не видит признаков деэскалации вокруг Украины
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Североатлантический альянс пока не видит признаков деэскалации конфликта вокруг Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит ТАСС.

При этом, по заявлению генсека альянса, со стороны Кремля поступают сигналы о готовности к дипломатическому урегулированию напряженности. При этом он заявил, что НАТО продолжит «обличать агрессивные планы России», чтобы не позволить Москве напасть на Украину. Однако российская сторона не раз говорила об отсутствии подобных планов.

К тому же Столтенберг не смог дать точную оценку количеству российских сил на украинских границах. «Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тысяч военных, но их число росло все последние недели», — заявил генсек НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предрек реакцию России на ответ НАТО по гарантиям безопасности. Он заявил на пресс-конференции, что ответ альянса не устроит Москву. Он добавил, что ответ альянса предлагает продолжение диалога, несмотря на различия во мнениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение Байдена к россиянам
Бывшего прокурора Новосибирской области задержали за «крышевание» бизнеса
Фетисов оценил шансы сборной России по хоккею на золото Олимпиады-2022
Кремль заявил о высоком уровне опасности нападения Украины на Донбасс
Песков описал ночь несостоявшегося вторжения на Украину словами «спокойно спали»
В Киеве назвали приемлемый для Запада срок военной операции в Донбассе
Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине
Выбросившая младенца из окна сразу после родов россиянка объяснилась
Кремль прокомментировал кибератаки на Украине
МиГ-31 принудили к посадке условного нарушителя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.