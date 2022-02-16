Рыбак поймал на самодельную удочку огромную форель и побил рекорд

В американском штате Северная Каролина рыбак при помощи самодельной удочки поймал крупную форель и побил 61-летний рекорд штата. Об этом сообщает Newsweek.

Тодд Спанглер выловил огромную форель вблизи устья реки Ньюз. По его словам, он с утра рыбачил вместе с другом и, когда рыба клюнула, они сначала приняли ее за полосатого лаврака. «Я сказал: "Если это форель, то она будет одной из самых больших форелей, которые мне попадались", — вспоминает мужчина. — Она подходила ближе и нарезала круги, но была достаточно далеко, поэтому мы не могли разглядеть ее».

Из любопытства рыбаки решили взвесить свой улов. Дешевые портативные весы показали, что форель весила 5,6 килограмма. Друзья нашли данные о предыдущем рекорде и поняли, что если весы показывают корректную информацию, то они его побили. Дополнительная проверка при помощи сертифицированных весов показала тот же результат. Длина рыбы составила 85 сантиметров, а обхват — 45 сантиметров.

Спанглер увлекается созданием самодельных удочек. Первую удочку он создал около десяти лет назад. «Для меня особенно важно, что я поймал рекордную рыбу на удочку, которую соорудил сам. Надеюсь, мой рекорд не побьют еще в течение 60 лет, хотя я попробую побить его сам уже завтра», — отметил он.

Рыбаку удалось превзойти установленный в 1961 году рекорд штата Северная Каролина по вылову пятнистой форели. Тогда пойманная рыба весила 5,5 килограмма.

Длина пятнистой форели, также известной как пятнистый горбыль, в среднем составляет от 38 до 63 сантиметров, а вес — от 900 граммов до 1,8 килограмма. Некоторые особи достигают 100 сантиметров в длину и веса пяти килограммов.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Орандж-Гроув, штат Техас, поймала акулу весом 136 килограммов. Она также использовала самодельную удочку.