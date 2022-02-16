Стало известно о массовом нежелании иностранных туристов отдыхать в России

Стало известно о массовом нежелании иностранных путешественников ехать отдыхать в Россию из-за пандемии COVID-19. Информация о сокращении иностранного турпотока в страну появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранцы совершили 288,3 тысячи визитов с туристическими целями в Россию. Это рекордно мало: для сравнения, в 2019 году количество интуристов в России превышало пять миллионов, то есть было в 17,5 раза больше», — заявили в ассоциации. При этом в 2020-м иностранные путешественники совершили 335,8 тысячи туристических визитов в Россию.

Первое место по количеству туристических визитов заняла Куба — за 2021 год в России побывали примерно 72,4 тысячи кубинцев. На втором месте разместились Германия, откуда приехали 38,1 тысячи человек, на третьем — ОАЭ (26,4 тысячи). В пятерку лидеров также вошли Турция (23,2 тысячи) и Индия (16,7 тысячи).

«На шестом месте фактически новый, но перспективный для России рынок въездного туризма — Катар. В 2021 году граждане этой страны совершили 10,3 тысячи туристических визитов в Россию. Это в четыре раза больше, чем в 2019 году», — добавили в АТОР.

Ранее стало известно, что россияне заняли лидирующую позицию по туристическому потоку на Кубу в 2021 году. По данным Национального центра статистики и информации республики, к декабрю на остров приехала 131 тысяча путешественников из России. На втором месте граждане Канады — 33 тысячи человек.