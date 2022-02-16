Европа приготовилась к сокращению поставок газа из России

Европа приготовилась и предусмотрела меры, которые помогут странам блока ЕС справиться с частичным сокращением поставок газа из России. Об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает «Интерфакс».

«Наши модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа "Газпромом" теперь показывают, что мы сейчас находимся скорее в безопасной ситуации», — заверила она. Вопросы возможного увеличения поставок как сжиженного (СПГ), так и природного газа уже обсудили с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей.

Ранее стало известно, что экспорт СПГ из США в Европу резко вырос на фоне эскалации кризиса на Украине. В январе впервые в истории экспорт сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Европу превысил поставки по трубопроводу из России.

С другой стороны перевозчики сжиженного природного газа (СПГ) пострадали от высоких цен на топливо в Европе. После снижения стоимости газа в Азии все танкеры устремились в ЕС, однако количество приемных терминалов для регазификации СПГ в регионе оказалось крайне ограниченным. Между перевозчиками возникла большая конкуренция и их бизнес стал приносить убытки.