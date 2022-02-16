Великобритания удвоит число военнослужащих в Эстонии в рамках миссии НАТО

Великобритания решила удвоить численность британских войск в рамках миссии НАТО в Эстонии, а также направить в страну танки, бронированные боевые машины и иную военную технику из-за якобы готовящегося российского вторжения на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО мы развертываем войска и средства на суше, море и в воздухе для укрепления европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил на границе Украины», — заявил глава Минобороны.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон планирует разместить в Юго-Восточной Европе истребители «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил (ВВС) и корабли военно-морских сил (ВМС). Кроме того, он отметил, что Лондон активно наращивает военную помощь Украине, а также идет подготовка к укреплению возглавляемых Британией сил НАТО в Эстонии.