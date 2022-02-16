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Великобритания удвоит число военнослужащих в Эстонии в рамках миссии НАТО

Британия удвоит численность британских войск НАТО в Эстонии и направит в страну танки

Фото: Omar Sobhani / Reuters

Великобритания решила удвоить численность британских войск в рамках миссии НАТО в Эстонии, а также направить в страну танки, бронированные боевые машины и иную военную технику из-за якобы готовящегося российского вторжения на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса.

«Вместе с нашими союзниками по НАТО мы развертываем войска и средства на суше, море и в воздухе для укрепления европейской обороны в ответ на наращивание российских военных сил на границе Украины», — заявил глава Минобороны.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон планирует разместить в Юго-Восточной Европе истребители «Тайфун» Королевских военно-воздушных сил (ВВС) и корабли военно-морских сил (ВМС). Кроме того, он отметил, что Лондон активно наращивает военную помощь Украине, а также идет подготовка к укреплению возглавляемых Британией сил НАТО в Эстонии.

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Анжелика Бережная
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