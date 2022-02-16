Украинский атташе посетил российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Теперь на Украине ожидают визита представителя оборонного ведомства Белоруссии, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Главу ведомства цитирует РИА Новости.

По словам Резникова, визит украинского атташе в Белоруссию состоялся 15 февраля. Представитель белорусского военного ведомства посетит учения «Метель-2022» в Ровно 16 февраля.

Глава Минобороны также прокомментировал недавний разговор со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. «Он заверил меня, что никаких угроз с территории Белоруссии для Украины нет и не будет. Мы сразу сделали ряд шагов для укрепления доверия», — сказал Резников

Он отметил, что на Украине сохранились теплые чувства к белорусскому народу и страна намерена поддерживать добрососедские отношения.

Ранее министры обороны Украины и Белоруссии Алексей Резников и Виктор Хренин договорились о взаимных визитах военных атташе на проходящие в странах учения. Отмечается, что такое решение было принято ради укрепления взаимного доверия между странами.

С 10 февраля в Белоруссии проходят российско-белорусские военные учения «Союзная решимость-2022». Как заявлял ранее президент республики Александр Лукашенко, военнослужащие отработают противостояние с силами Польши, Прибалтики и Украины.