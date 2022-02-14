Украинский военный атташе посетит российско-белорусские учения

Министры обороны Украины и Белоруссии Алексей Резников и Виктор Хренин договорились о взаимных визитах военных атташе на проходящие в странах учения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского оборонного ведомства в Facebook.

Атташе во вопросам обороны Белоруссии на Украине посетит учения «Метель-2022», которые стартовали в республике 10 февраля. В ответ украинский атташе будет присутствовать на российско-белорусских военных учениях «Союзная решимость-2022».

Отмечается, что такое решение было принято ради укрепления взаимного доверия между странами.

Министры обороны Украины и Белоруссии созвонились 14 февраля. Во время беседы стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, «болевые точки», а также шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.