Посвятивший жизнь карьере финансист посоветовал сыну завести больше любовниц

Известный китайский финансист и инвестор Дин Пэн посоветовал сыну-подростку не повторять его ошибок, больше развлекаться и гулять с девушками. Об этом сообщает South China Morning Post.

Пэн закончил магистратуру в 1992 году, а в 2001-м получил докторскую степень. По его словам, он посвятил карьере большую часть жизни и не хочет, чтобы его сын был поглощен учебой так же, как он в молодости.

Финансист мечтает, чтобы у его отпрыска была веселая и беззаботная жизнь. По его словам, он бы предпочел, чтобы тот смотрел порно, завел множество любовниц и стал отцом еще в колледже.

Для того чтобы сын мог чаще ходить на свидания, Пэн перевел на его счет десятки тысяч юаней (сотни тысяч рублей). «У него уже две девушки, — утверждает финансист. — Он лучше меня».

Своими мыслями Пэн поделился с пользователями в соцсети WeChat. В итоге он подвергся критике за пропаганду разврата и был обвинен в том, что за счет сына пытается воплотить в жизнь свои нереализованные мечты.

Ранее сообщалось, что мать троих детей из Португалии объяснила, почему перестала запрещать детям что-либо и решила разрешать им делать все, что им захочется. Женщина считает, что так дети учатся самостоятельно принимать решения и прислушиваться к себе и своему телу.