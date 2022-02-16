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Объяснено появление воды на Земле

Американские ученые смогли объяснить появление воды на Земле

Фото: Brian Yurasits / Unsplash

Американские ученые из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса смогли объяснить появление воды на Земле. Об этом они написали в PNAS.

В ходе проведенного исследования специалисты проанализировали изотопный состав лунного грунта, благодаря чему смогли выявить, что космические объекты, которые столкнулись миллиарды лет назад и сформировали современную Землю и Луну, не содержали в себе элементов воды. Исходя из полученных данных, научные сотрудники пришли к выводу, что основная масса воды на Земле либо была изначально, либо была занесена в прошлом неизвестным и крайне богатым водой небесным телом.

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«Земля либо образовалась с водой, которую мы до сих пор видим и используем, либо нас ударил некий объект, состоявший в основном из чистой H2O, в которой почти не было никаких других элементов. Наше исследование исключает метеориты или астероиды в качестве вероятных источников воды на Земле и определенно указывает на вариант "рождения планеты с водой", — сообщил космический химик Грег Бреннека, участвовавший в написании статьи.

Кроме того, ученые установили, что космические объекты с водой должны были прибыть из пределов Солнечной системы. Это событие они датировали не ранее 4,45 миллиарда лет назад.

В январе исследователи из Китая нашли воду в пробах лунного грунта, который доставила на Землю автоматическая межпланетная станция «Чанъэ-5». Они установили, что в полученных образцах содержится до 120 миллионных долей воды, которая образовалась там благодаря воздействию солнечного ветра.

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Елена Апазиди
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