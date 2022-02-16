В Великобритании заявили о победе Путина над Западом

Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над США и Европой, заявило издание Великобритании The Telegraph.

Как заявили авторы материала, российский президент показал слабые стороны западного мира. Так, Брюссель собирался играть важную роль на внешнеполитической арене, однако ему показали, что его претензии не обоснованы.

Как пишет газета, деятели Европы отказывались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились только воинственной риторикой. «Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», — указано в материале.

Также в публикации отмечается, что РФ одержала победу, поскольку Украину вероятнее всего не примут в НАТО, а «Северный поток — 2» готов к поставкам газа для Европы.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.