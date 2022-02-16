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Россиянин предстанет перед судом за изнасилование школьника

В Якутии за изнасилование 12-летнего пасынка задержан 35-летний россиянин

Фото: Александр Коряков/ Коммерсантъ

В Якутии 35-летний россиянин предстанет перед судом за изнасилование школьника. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, с июня 2019 года по август 2021-го житель Алдана под угрозой физической расправы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летнего пасынка. Преступления совершались, когда матери ребенка не было дома.

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно о преступлениях после того, как мальчик рассказал обо всем учителям. Подозреваемый был немедленно задержан и заключен в СИЗО на время расследования. СКР возбудил уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего») УК РФ.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

13 января сообщалось, что в Омске полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы.

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Владимир Седов
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