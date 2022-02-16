Захарова назвала рухлядью направленные на Украину эстонские гаубицы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рухлядью произведенные в СССР 122-милиметровые гаубицы, которые Эстония решила поставить на Украину для защиты от «российской агрессии». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Они (гаубицы — прим. «Ленты.ру») еще в Советском Союзе были произведены. Ранее располагались в ГДР, а после объединения Германии Берлин передал их Финляндии в 1990-х годах. Она в свою очередь передала их Эстонии в 2009 году. Но для Украины то, ничего не жалко! Как не помочь другу в сложный момент, рухлядь не подарить? Широкий эстонский жест. Вот это я понимаю, дружба», — заключила дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что причиной для российских военных учений близ украинской границы стали масштабные поставки оружия на Украину со стороны США. Она отметила, что Вашингтон значительно расширили поставки оружия Киеву. По ее словам, с начала 2022 года на Украине приземлились более 40 американских военно-транспортных самолетов. А с 2014 года США потратили на военную помощь Украине 2,7 миллиарда долларов.