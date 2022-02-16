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Захарова рассказала о хаосе на Украине из-за дел о госизмене

Представитель МИД России Захарова рассказала, что Украину накрыла лавина дел о госизмене

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

После Майдана 2014 года Украину накрыла настоящая лавина уголовных дел о госизмене. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат, ссылаясь на сведения офиса украинского президента Владимира Зеленского, рассказала, что с окончания протестов в стране было заведено более 1,5 тысячи подобных дел «на многих достойных ни в чем не повинных людей». «В современной Украине настоящий хаос, борьба с инакомыслием, истребляются независимые СМИ. Массово закрываются телеканалы. Под статью о госизмене может попасть любой человек», — заключила представитель МИД.

Ранее Захарова в ходе брифинга рассказала, что Киев за последние годы реализовал «анти-Минск» путем принятия законов, которые явно противоречат Минским соглашениям. По ее словам, Украина пыталась затягивать выполнение соглашений, но в последние время открыто заявляет о том, что их необходимо полностью переписать.

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Анжелика Бережная
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