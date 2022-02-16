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МИД России заявил о реализации Киевом «анти-Минска»

Представитель МИД РФ Захарова обвинила Украину в перечеркивании Минских соглашений

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Киев за последние годы реализовал «анти-Минск» путем принятия законов, которые явно противоречат реализации Минских соглашений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель МИД России прокомментировала обвинения украинских властей в адрес России в том, что, если она признает самопровозглашенные республики Донбасса, то перечеркнет Минские соглашения. «Так подождите, перечеркиванием Минских договоренностей занимается киевский режим и его конкретные представители в активной фазе на протяжении последних года-полтора года», — заявила Захарова.

По ее словам, ранее Киев пытался затягивать выполнение Минских соглашений, но в последние время открыто заявляет о том, что их необходимо полностью переписать. «Так почему же их волнует того, что кто-то где-то к этим договоренностям может иметь иное отношение? Пусть сами с собой определятся», — отметила представитель МИД.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возможное признание независимости самопровозглашенных республик выходом России из Минских соглашений.

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Алиса Реброва
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