Украина назвала признание ДНР и ЛНР выходом из Минских соглашений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал возможное признание независимости самопровозглашенных республик Донбасса выходом из Минских соглашений. Об этом сообщает «КП в Украине».

«Относительно возможного признания российской Думой так называемых ЛДНР. Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины — в случае утверждения решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями», — заявил глава МИД на брифинге.

Кулеба добавил, что Украина уже предупредила международных партнеров о своей позиции.

19 января КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».

14 февраля «Единая Россия» внесла в нижнюю палату проект постановления о направлении на консультацию в МИД обращения о признании ДНР и ЛНР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 15 февраля состоится голосование сразу по двум документам.