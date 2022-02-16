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Раскрыта популярность Зеленского среди украинцев

Электоральный рейтинг Владимира Зеленского превысил 25 процентов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Более четверти украинских граждан готовы поддержать на выборах кандидатуру действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным исследования, к началу февраля электоральный рейтинг действующего главы государства превысил 25,1 процента. Его ближайший конкурент, бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пользуется поддержкой 21,8 процента жителей. Популярность экс-премьера страны Юлии Тимошенко колеблется в пределах 11,8 процента, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,3 процента.

Социологи также раскрыли симпатии украинцев к главному сопернику Зеленского по партии «Слуга народа», ее бывшему председателю и экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. На выборах его готовы поддержать 7,2 процента граждан, лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 6,5 процента, председателя партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,1 процент.

Остальные кандидаты, как утверждают исследователи, не набирают даже пяти процентов электоральной популярности. Еще 10,9 процента респондентов сообщили, что не пойдут на выборы принципиально, а 10,7 процента — затруднились ответить на вопросы социологов.

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Всего в исследовании приняли участие две тысячи украинцев старше 18 лет. Оно проводилось методом телефонных интервью во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,4 процента.

Ранее стало известно, что партия «Европейская солидарность» Порошенко обошла в рейтинге политическую силу Зеленского «Слуга народа». Первую готовы поддержать на выборах более четверти избирателей, вторую — менее чем каждый пятый.

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Михаил Кириллов
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