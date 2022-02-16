Раскрыта популярность Зеленского среди украинцев

Более четверти украинских граждан готовы поддержать на выборах кандидатуру действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным исследования, к началу февраля электоральный рейтинг действующего главы государства превысил 25,1 процента. Его ближайший конкурент, бывший президент и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пользуется поддержкой 21,8 процента жителей. Популярность экс-премьера страны Юлии Тимошенко колеблется в пределах 11,8 процента, главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 8,3 процента.

Социологи также раскрыли симпатии украинцев к главному сопернику Зеленского по партии «Слуга народа», ее бывшему председателю и экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. На выборах его готовы поддержать 7,2 процента граждан, лидера партии «Наши» Евгения Мураева — 6,5 процента, председателя партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,1 процент.

Остальные кандидаты, как утверждают исследователи, не набирают даже пяти процентов электоральной популярности. Еще 10,9 процента респондентов сообщили, что не пойдут на выборы принципиально, а 10,7 процента — затруднились ответить на вопросы социологов.

Всего в исследовании приняли участие две тысячи украинцев старше 18 лет. Оно проводилось методом телефонных интервью во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,4 процента.

Ранее стало известно, что партия «Европейская солидарность» Порошенко обошла в рейтинге политическую силу Зеленского «Слуга народа». Первую готовы поддержать на выборах более четверти избирателей, вторую — менее чем каждый пятый.