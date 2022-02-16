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Перечислены самые популярные кроссовки

В списке самой популярной обуви на Ebay оказались кроссовки Nike, Adidas и Yeezy

Фото: Unsplash

Специалисты платформы Ebay составили список самых популярных моделей кроссовок зимы 2022 года. Соответствующая информация оказалась в распоряжении The Sun.

Сотрудники ретейлера проанализировали поисковые запросы пользователей и перечислили кроссовки, ставшие особенно актуальными в нынешнем сезоне. Отмечается, что в феврале спрос в разделе «обувь» вырос на 927 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, трендовыми стали не только кеды и кроссовки с новым дизайном, но и культовые винтажные модели.

Согласно рейтингу, чаще всего клиенты платформы приобретали следующие пары: Nike Air Force 1 Low 07 White, Nike Dunk Low Retro Black White Panda, Adidas Yeezy Boost 350 V2 Light, Air Jordan 4 Retro Lightning и Yeezy Boost 350 V2 Bred 2017, а также Jordan 1 Retro High OG Patent Bred, Nike Air Force 1 07 Triple White и Adidas Yeezy Boost 350 V2 MX Rock. Замкнули десятку самых популярных кроссовок такие модели, как Adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga Reflective и Air Jordan 11 Retro Cool Grey 2021.

Ранее редакторы портала Who What Wear назвали черные кожаные лоферы на массивной подошве самой модную обувь 2022 года. Специалисты рекомендуют носить лоферы с юбкой-миди с ярким принтом и трикотажным свитером или кардиганом. По мнению экспертов, одним из самых удачных образов является сочетание данной обуви с плиссированной мини-юбкой и высокими носками.

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Майя Пономаренко
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