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Цукерберг обновил ценности Meta

Марк Цукерберг обновил слоган Meta, призвав ставить на первое место компанию и сотрудников

Фото: Leah Millis / Reuters

Марк Цукерберг на своей странице в Facebook объявил об изменении ключевых ценностей Meta — материнской компании Facebook и обновил слоган компании.

Глава Meta рассказал, что нынешние ценности были определены еще в 2007 году. Хотя они и оказались на удивление долговечны, за это время многое изменилось. Теперь, заявил он, компания является метавселенной, создающей будущее социальных связей.

Так, у Meta появился новый слоган — «Meta, metamates, me» (Meta, метатоварищи, я). Слоган, как отмечает The Insider, является отсылкой к военно-морской пословице «Ship, shipmates, self», означающей, что на первом месте всегда корабль, затем его экипаж, а потом каждый член экипажа в отдельности.

«"Мета, метатоварищи, я" значит быть хорошими проводниками нашей компании и нашей миссии. Речь идет о чувстве ответственности, которое мы несем за наш коллективный успех и друг перед другом как товарищи по команде. Речь идет о заботе о нашей компании и друг о друге», — пояснил Цукерберг.

Наконец, он подчеркнул, что ценности — это не просто то, что написано на веб-сайте, а то, за что каждый несет ответственность друг перед другом.

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Ранее Business Insider сообщил, что Цукерберг потерял десятки миллиардов долларов после обвала акций Meta. Глава Facebook лишился значительной части своего дохода после того, как Meta потеряла более 24 процентов своей стоимости. Это стало рекордным суточным падением стоимости в истории фондового рынка США.

28 октября основатель и глава Facebook объявил о ребрендинге компании. Корпорацию переименовали в Meta, ее новым логотипом стала синяя лента Мебиуса.

Алина Гончарова
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