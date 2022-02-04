Цукерберг потерял десятки миллиардов долларов за день

Марк Цукерберг потерял десятки миллиардов долларов после обвала акций Meta — материнской компании Facebook. Об этом сообщает Business Insider.

Капитал главы Facebook, которому принадлежит 14 процентов акций Meta, упал почти на 31 миллиард долларов — до 89,6 миллиарда. С начала года его состояние сократилось на 30 процентов. Он занял 10-е место в списке миллиардеров Bloomberg. Две недели назад он был шестым в рейтинге самых богатых людей мира.

В списке Bloomberg его обогнал миллиардер и один из крупнейших инвесторов — Уорен Баффет. Он занял 7-е место, поскольку его собственный капитал вырос примерно на 5 миллиардов долларов, до 114 миллиардов долларов. Он является единственным человеком из топ-10, чье состояние за последнее время увеличилось. Акции компании Баффета Berkshire Hathaway выросли на 4 процента с начала года.

Цукерберг лишился значительной части своего дохода после того, как Meta потеряла более 24 процентов своей стоимости. Это стало рекордным суточным падением стоимости в истории фондового рынка США. Обвал произошел после отчета компании, где говорилось о снижении числа активных пользователей и выручке ниже прогнозов. Агентство Bloomberg прогнозировало, что Цукерберг потеряет 24 миллиарда долларов.