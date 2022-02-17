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Боррель заявил о дезинформации российских СМИ о наступлении в Донбассе

Глава евродипломатии Боррель обвинил Россию в дезинформации по эскалации в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что российские СМИ занимаются дезинформацией касательно предположительного наступления Украины в Донбассе. Его слова приводятся на сайте Европейской службы внешних связей.

«Я только что вернулся с министерской встречи НАТО, где обсуждалась координация альянса с Евросоюзом. Ни у кого из присутствовавших нет доказательства отвода российских войск от границ с Украиной», — подчеркнул дипломат. Он обвинил Россию в намеренной лжи о том, что Украина нападает на русских людей в Донбассе.

Он добавил, что еще месяц назад никаких боев не было.

В четверг, 17 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сообщения об обстреле ДНР и ЛНР со стороны Украины «инсценировкой по дискредитации властей Киева».

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Виктория Кондратьева
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