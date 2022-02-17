Джонсон назвал сообщения об обстреле ДНР и ЛНР попыткой дискредитации Киева

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сообщения об обстреле Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны Украины «инсценировкой по дискредитации властей Киева». Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы хотел рассказать о более приятных новостях [по теме Украины], но должен сказать, что картина происходящего остается очень мрачной. Сегодня, как вы наверняка уже знаете, детский сад был обстрелян, что, как мы понимаем, было инсценировкой [провокации] для дискредитации украинцев с целью создать предлог, ложную причину для российских действий», — заявил политик.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс также обвинила Россию в попытке сфабриковать предлог для вторжения. Она уверена, что Россия сфабриковала сообщения о ненормальной военной активности Украины в Донбассе.

В четверг, 17 февраля, власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Вооруженные силы Украины (ВСУ) обвинили друг друга в обстрелах и эскалации конфликта в Донбассе.

На обстрелы в Донбассе отреагировал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он предположил, что эскалация конфликта является попыткой России создать предлог для вторжения на Украину.