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В России предложили запретить рекламу на телевидении вечером

В ЛДПР предложили запретить рекламу при телетрансляции фильмов и передач с 18 до 23 часов

Фото: Pixabay

Группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, который запрещает прерывать рекламой телепередачи и фильмы, транслируемые на телевидении вечером. Об этом сообщил один из авторов инициативы Ярослав Нилов, опубликовав документ в своем Telegram-канале.

Депутаты от ЛДПР предложили изменить статью закона «О рекламе». Они призвали запретить рекламу при телетрансляции художественных фильмов и передач с 18 до 23 часов.

Сейчас нельзя прерывать рекламой и совмещать с ней религиозные и иные передачи длительностью менее 15 минут, за исключением спонсорской рекламы в начале и перед окончанием, если ролик занимает не более 30 секунд. Кроме того, законна распространение рекламы касается и тех передач, которые транслируются в соответствии с законом «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации», а также в дни траура в России.

Несмотря на эти ограничения, опросы общественного мнения показывают, что состоянием рекламы на телевидении удовлетворены только пять процентов россиян, отметили парламентарии. По их словам, большинство граждан (более 89 процентов) полагают, что такие ролики занимают слишком много эфирного времени.

«Столь низкая удовлетворенность телезрителей рекламой свидетельствует не только о необходимости повышения качества услуг телевизионного вещания, особенно в условиях развития цифрового телевидения и расширения количества телевизионных каналов для просмотра, но и о необходимости в целях защиты граждан от чрезмерной рекламы дополнительного ее правового регулирования на общероссийских телевизионных каналах», — подчеркнули депутаты.

Ранее в России утвердили единого оператора социальной рекламы в интернете. Им стало АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).

Марина Совина
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