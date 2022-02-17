Невеста отказалась выходить замуж без алкоголя и отложила свадьбу

Невеста отложила свадьбу после предложения жениха сделать праздник безалкогольным ради его сестры. Своей историей она поделилась на Reddit.

Автор поста объяснила, что сестра мужчины, за которого она собирается выйти замуж, борется с алкогольной зависимостью. Она долго отказывалась от помощи родственников, но в последнее время ее состояние ухудшилось, и поэтому в течение шести месяцев она проходит лечение и не употребляет спиртные напитки.

Жених посчитал, что алкоголь на свадьбе будет лишним искушением для его родственницы и предложил будущей жене отказаться от выпивки на празднике. Невеста призналась, что ее разозлило и возмутило это предложение, потому что вся семья ее избранника исполняет каждый каприз его сестры. По ее словам, однажды они выплатили залог в 500 тысяч долларов (37,5 миллиона рублей), чтобы ее выпустили из тюрьмы, и купили ей новую машину.

Она поделилась своими переживаниями с возлюбленным, однако тот по-прежнему настаивает на безалкогольной свадьбе. В итоге автор поста решила отложить церемонию и попросила совет у пользователей Reddit. Она написала, что хочет выйти замуж и любит своего избранника, но ее смущает то, что он всегда будет выбирать свою сестру, а не ее.

Пост набрал почти две тысячи комментариев. «Как человек, который борется с зависимостью, могу сказать, что я хожу только на официальные части мероприятий, а с вечеринок ухожу, чтобы не было искушения», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Не понимаю, почему все гости должны отказываться от алкоголя ради одного человека?».

Ранее сообщалось, что родители жениха поругались на его свадьбе из-за любви к работе, объявили о разводе и разозлили невесту. Девушка также настаивала на том, чтобы ушел отец ее избранника, но тот очень хотел, чтобы родитель остался.