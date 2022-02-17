Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Невеста отказалась выходить замуж без алкоголя и отложила свадьбу

Жених отказался от алкоголя на свадьбе ради сестры и разозлил невесту

Фото: Al Elmes / Unsplash

Невеста отложила свадьбу после предложения жениха сделать праздник безалкогольным ради его сестры. Своей историей она поделилась на Reddit.

Автор поста объяснила, что сестра мужчины, за которого она собирается выйти замуж, борется с алкогольной зависимостью. Она долго отказывалась от помощи родственников, но в последнее время ее состояние ухудшилось, и поэтому в течение шести месяцев она проходит лечение и не употребляет спиртные напитки.

Жених посчитал, что алкоголь на свадьбе будет лишним искушением для его родственницы и предложил будущей жене отказаться от выпивки на празднике. Невеста призналась, что ее разозлило и возмутило это предложение, потому что вся семья ее избранника исполняет каждый каприз его сестры. По ее словам, однажды они выплатили залог в 500 тысяч долларов (37,5 миллиона рублей), чтобы ее выпустили из тюрьмы, и купили ей новую машину.

Материалы по теме:
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской» Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
27 октября
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта

Она поделилась своими переживаниями с возлюбленным, однако тот по-прежнему настаивает на безалкогольной свадьбе. В итоге автор поста решила отложить церемонию и попросила совет у пользователей Reddit. Она написала, что хочет выйти замуж и любит своего избранника, но ее смущает то, что он всегда будет выбирать свою сестру, а не ее.

Пост набрал почти две тысячи комментариев. «Как человек, который борется с зависимостью, могу сказать, что я хожу только на официальные части мероприятий, а с вечеринок ухожу, чтобы не было искушения», — написал один из пользователей. Другой добавил: «Не понимаю, почему все гости должны отказываться от алкоголя ради одного человека?».

Ранее сообщалось, что родители жениха поругались на его свадьбе из-за любви к работе, объявили о разводе и разозлили невесту. Девушка также настаивала на том, чтобы ушел отец ее избранника, но тот очень хотел, чтобы родитель остался.

Обсудить
Последние новости
США открестились от указания точных дат российского «вторжения» на Украину
Британия откажется от «золотых виз»
Обвиненному в насилии принцу Эндрю предрекли исчезновение из публичной жизни
Rolls-Royce нацелился на ядерную энергетику
В Москве допустили появление платы на стоянки для электросамокатов
Плющенко объяснил победу Валиевой в короткой программе щедростью судей
Невеста отказалась выходить замуж без алкоголя и отложила свадьбу
«Аферисту из Tinder» предложили вести шоу об отношениях
Раскрыт секрет правильного употребления рыбы
Оценена вероятность участия хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде-2026
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.