Заслуженный учитель оценил документ о профессионализме 9-летней студентки МГУ

Свидетельство о том, что девятилетняя студентка МГУ имени Ломоносова Алиса Теплякова успешно прошла независимую оценку профессиональной компетенции педагога-психолога, говорит о ее высоком уровне развития, но в контексте обучения на психфаке по большому счету ничего не значит. Так в разговоре с «Лентой.ру» новый документ оценил заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

«Это свидетельство экспертного совета Санкт-Петербурга, на мой взгляд, имеет частный характер. Не может быть принято как руководство к каким-то активным действиям администрацией, ректоратом МГУ. Если отец Алисы имел в виду, что он получит аргументацию какую-то дополнительную в его борьбе с педагогами МГУ, я могу тоже ее опросить и дать свою оценку», — отметил Снегуров.

По его словам, это лишь экспертная оценка одной из многих организаций, исходя из которой нельзя судить о том, что девочке не сложно учиться в вузе и она адаптировалась.

«Мы не знаем, по каким критериям оценивали Алису. Она не ходит на занятия с сентября. При чем тут экспертная оценка? Это как будто бы в разных плоскостях», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Даже если отец Алисы Евгений Тепляков принесет кучу папок, подтверждающих, что «его девочка хороша», проблему это не решит, считает заслуженный учитель России. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо налаживать диалог с самим университетом и учитывать особенности ребенка в контексте запросов и традиций МГУ, а не втягивать в конфликт еще одну организацию.

Свидетельство о профессионализме девочки ранее в соцсетях опубликовал ее отец Евгений Тепляков. Согласно документу, студентка психологического факультета МГУ успешно прошла «независимую оценку профессиональной компетенции педагога в соответствии с требованиями профессионального стандарта». Диагностическую работу она написала на 75 из 100 баллов.