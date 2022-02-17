Обманувшая американцев русская мошенница придумала новый способ заработать

Обвиненная в крупных кражах гражданка Германии Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), родившаяся в семье русского дальнобойщика, придумала новый способ заработать на журналистах. Сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Мошенница, которой удалось обмануть американцев на десятки тысяч долларов, начала аукцион на своей странице в соцсети. Женщина захотела за деньги раскрыть настоящее имя своего возлюбленного, история отношений с которым показана в сериале «Изобретая Анну», вышедшем на платформе Netflix. В картине мужчину прозвали Чейзом Сикорски — его роль сыграл актер Саамер Усмани.

«Хотите знать, кто был реальным Чейзом? Медиа, которое заплатит больше всего, получит эксклюзив. Начальная ставка — 10 тысяч долларов (750 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру"). Пишите свои предложение в личные сообщения», — предложила Сорокина в посте.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил Сорокину к плавающему тюремному сроку от 4-12 лет за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя.