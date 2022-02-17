В движении чайлдфри ответили на планы сенатора бороться с бездетными россиянами

Основатель движения чайлдфри в России Эдвард Лисовский в разговоре с «Лентой.ру» назвал разработку законопроекта о запрете в интернете контента, связанного с идеей отказа от рождения детей (чайлдфри), а также радикальным феминизмом и «нездоровыми половыми отношениями», вполне ожидаемым решением. Отвечая на планы сенатора Маргариты Павловой, он заявил, что подобная инициатива может стать неким рычагом для того, чтобы «посадить человека за репост».

Павлова считает, что инициатива, направленная на борьбу и запрещение в рунете материалов про радикальный феминизм, чайлдфри и «нездоровые половые отношения», призвана защищать суверенитет России. По ее словам, пропаганда подобных идей в будущем может нанести российской демографии не меньшей ущерб, чем социально-экономические проблемы.

Как рассказал Лисовский, на данный момент непонятно, по какому параметру будут определять степень нарушения. «Может быть, кто-то напишет: "Как я рад тому, что у меня нет детей", и это могут воспринять как лозунг к тому, чтобы завести уголовное дело», — уточнил основатель движения. Между радикальным феминизмом и чайлдфри, а также адекватными направлениями движений есть разница, отметил он.

«Я отношу себя к чайлдфри около десяти лет, первое сообщество тоже открыл тогда же. На данный момент в отношениях, детей нет и не планирую, не пропагандирую, чтобы люди не заводили детей, но считаю, что у каждого должен быть выбор. Я лишь просвещаю людей и даю им возможность объяснить, в том числе своим родственникам, что завести детей можно позже или вообще их не заводить», — добавил Лисовский.

Он рассказал, что сначала столкнулся с непониманием со стороны близких, которые уговаривали его поменять свою позицию. Однако со временем они ее приняли. «После большого количества интервью поступали угрозы расправы, обещали меня найти и присылали фотографии, сделанные исподтишка на улице», — поделился основатель движения чайлдфри.

Лисовский вспомнил, как его сообщество заблокировали по решению прокуратуры, а через год закрыли несколько крупных сообществ и личную страницу. «И когда была речь о том, что нужно вводить налог на бездетность, [депутат Госдумы] Виталий Милонов очень яро высказывался против нашего движения. Официальных комментариев от государственных ведомств не было», — заключил он.

В конце января президент России Владимир Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного для детей интернет-контента. Соответствующая идея была озвучена на заседании СПЧ предпринимателем Игорем Ашмановым. Предполагалось, что в него попадет контент про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.