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Политолог объяснил несиловые методы России в разрешении ситуации вокруг Украины

Политолог Злобин заявил, что военная операция против Украины не интересна России

Фото: Pixabay

Российский и украинский политолог Николай Злобин в интервью изданию «Украина.ру» объяснил, почему Россия не изъявляет желание использовать силовые методы в разрешении ситуации вокруг Украины. По его мнению, в Москве прекрасно понимают, что это не является решением проблем.

Он отметил, что идеальным вариантом для России стала бы смена политического режима на Украине, при которой новые власти оказались полной противоположностью нынешним и выступали за развитие дружеских отношений с Москвой. Эксперт считает, что обычная военная операция против Украины, не предполагающая смены власти в стране, не представляет интереса для России, поэтому вряд ли произойдет.

«А сама идея смены режима на Украине совершенно справедливо напоминает, чем занимался Запад на протяжении последних 20 лет в разных регионах мира и то, что Россия категорически отвергала. Поэтому любые активные действия России, на мой взгляд, требуют как минимум отказа от Минских соглашений, от идеи невозможности смены режима в других странах военными или полувоенными методами, от политики поддержки региона в борьбе против центральной власти», — заявил Злобин.

Политолог также подчеркнул, что подобные действия могли бы произойти только в том случае, если бы в России произошли фундаментальные изменения внешней политики, к чему страна пока не готова. Исходя из этого можно предположить, что война вряд ли возможна, заключил он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала Россию к диалогу по теме ситуации на Украине. Она предупредила, что в случае «вторжения» Россию ждет статус изгоя.

Марина Совина
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