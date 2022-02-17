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России пригрозили статусом изгоя при вторжении на Украину

Глава МИД Британии Трасс пригрозила России статусом изгоя при агрессии в сторону Украины
Элизабет Трасс

Элизабет Трасс. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала Россию к диалогу по теме ситуации на Украине. Она предупредила, что в случае «вторжения» Россию ждет статус изгоя, сообщает ТАСС.

Трасс в заявлении, опубликованном накануне ее поездки в Польшу, на Украину и в Германию, пригрозила России статусом изгоя при агрессии в сторону Украины. Она также призвала Москву выбрать путь дипломатии и подчеркнула, что Великобритания «готова разговаривать».

«Но мы ясно заявляем: если они решат продолжить движение по пути агрессии, наступят тяжелые последствия, которые дорого обойдутся экономике России и принесут ей статус изгоя», — подчеркнула глава МИД Британии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала главу МИД Британии извиниться перед народом Украины. По ее мнению, Трасс распространяет ложь о России.

15 февраля Захарова назвала информацию Лондона о вторжении России на Украину «под чужим флагом» «неуклюжей попыткой сохранить лицо». «Глава МИД Британии Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца. Видимо, очень многое поставлено на кон», — подчеркнула представитель российского МИД.

Марина Совина
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