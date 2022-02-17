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Российские боевые корабли вышли на учения в Каспийское море

В ЮВО сообщили, что около 20 боевых кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в море

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Около 20 боевых российских кораблей Каспийской флотилии вышли на учения в Каспийское море. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает РИА Новости.

«Разнородная группировка корабельных сил Каспийской флотилии вышла из пункта базирования Махачкала в назначенный район Каспийского моря для участия в плановом командно-штабном учении», —заявили в пресс-службе ЮВО.

Там также сообщили, что в маневрах принимают участие экипажи около 20 боевых кораблей флотилии. Экипажи кораблей будут отрабатывать совместные действия по плаванию в едином походном ордере, отражению средств воздушного нападения условного противника и ведению учебного морского боя.

Ранее сообщалось, что фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море. В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения радиолокационных станций (РЛС) кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение.

Марина Совина
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