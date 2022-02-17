Появилось видео нападения жителя Карачаево-Черкесии на туриста из Москвы

Момент нападения жителя Карачаево-Черкесии на туриста из Москвы, который вместе с группой остановился на обочине, попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Readovka.

На записи, снятой очевидцем из салона минивэна, на котором семь туристов из Москвы ехали из аэропорта Минеральных Вод в Архыз, видно, как начинается конфликт между путешественниками и двумя местными жителями. Мужчины стоят почти вплотную друг к другу, и внезапно один из представителей республики, Абдуллах Бостанов, наносит удар кулаком в лицо приезжему из столицы, Олегу Албегову.

После этого между ними завязывается потасовка. На следующих кадрах Албегов вытаскивает ремень из джинсов и бьет им в ответ Бостанова, другой турист пытается предотвратить драку, оттесняя местных жителей и своих товарищей руками.

Автомобиль марки LADA Vesta белого цвета, на котором Бостанов приехал вместе с товарищем, также попал на камеру — он стоял на обочине позади минивэна туристов.

17 февраля стало известно о том, что в Карачаево-Черкесии 33-летний местный житель Абдуллах Бостанов убил туриста из Москвы Олега Албегова за то, что он остановился на обочине, чтобы справить нужду — в ходе конфликта Бостанов ударил Албегова ножом. Подозреваемые скрылись с места происшествия, обвиняемого в убийстве мужчину объявили в розыск.