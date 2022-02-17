Cyberpunk 2077 перестала запускаться на PS4

После выхода глобального обновления Cyberpunk 2077 многие пользователи PlayStation 4 не смогли запустить игру на приставках. Об этом сообщается в тематическом треде на Reddit.

Обладатели приставок Sony прошлого поколения и дисковой версии тайтла пожаловались, что после получения патча 1.5 игра перестает запускаться. Проблема актуальна как на базовой консоли, так и на PS4 Slim и PS4 Pro. «Не удается запустить приложение. Данные повреждены. Удалите приложение с PS4 и снова вставьте диск», — процитировал уведомление с приставки один из геймеров.

«Четыре часа на установку игры. Потом еще шесть часов на инсталляцию патча 1.5. Потом все упало», — подтвердил факт ошибки пользователь под ником MakingStuffForFun. «Какого черта вы выпускаете обновление, которое ломает игры?» — задался вопросом посетитель Reddit под ником Choice-Layer, который также столкнулся с неполадками.

Помимо этого, пользователи консолей Sony жалуются на ошибки с игрой CD Projekt RED в Twitter. «На этот раз мы не хотим слышать никаких глупых оправданий тому, почему игра не такая, как вы обещали», — отметил геймер под ником CezaMVO, напоминая о проблемах с игрой сразу после выхода тайтла в 2020 году. Представители CD Projekt RED пока не отреагировали на жалобы.

CD Projekt RED представила Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения 15 февраля в рамках патча под номером 1.5. Адаптированный под актуальные приставки тайтл получит улучшенную графику и поддержку более плавной частоты кадров, также в игре исправили ошибки.